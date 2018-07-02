Льюис рассказал, как следует поделить гонорар Джошуа и Уайлдера

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис через свой Twitter дал совет, как стоит поделить гонорар поединка между нынешними чемпионами Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО).

«Джошуа против Уайлдера — это самый большой бой в хэвивейте. Они оба заработают больше, чем когда-либо, потому что они оба придают интерес этому противостоянию. Это то, что хотят видеть фаны. Переговорный процесс должен отражать это. Я бы сказал, что гонорар должен разделиться 60 на 40 в пользу Джошуа за первый бой на стадионе.

Да, переговоры такие, что каждая сторона добивается своего. Это поиск компромисса. Но плюс для бойцов и фанов в том, что этот бой должен состояться. Проявите здравый смысл!».

Ранее стало известно, что бой Уайлдер – Джошуа не состоится в 2018 году. В сентябре же британский супертяжеловес должен провести защиту титула WBA Super против россиянина Александра Поветкина(34-1, 24 КО).