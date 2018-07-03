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Де ла Хойя - о повторном поединке Головкин - Альварес

Головкин - Альварес
18:05 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Промоутер Оскар де ла Хойя прокомментировал возможный повторный бой Геннадия Головкина против Сауля Альвареса.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя поделился ожиданиями от второго боя Геннадия Головкина против Сауля Альвареса.

"Противостояние носит личный характер, и ставки в нем высоки. Альварес, без сомнения, хочет поставить точку, и единственный способ — это нокаутировать Головкина. Я не сомневаюсь, что Сауль сделает это и выйдет из боя с Геннадием победителем", — цитирует де ла Хойю Boxingscene.

Напомним, реванш состоится 15 сентября. Бой покажут в 150 странах мира.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Головкин - Альварес, Новости бокса, Оскар Де Ла Хойя, Сауль Альварес.
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