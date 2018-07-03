Де ла Хойя - о повторном поединке Головкин - Альварес

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя поделился ожиданиями от второго боя Геннадия Головкина против Сауля Альвареса.

"Противостояние носит личный характер, и ставки в нем высоки. Альварес, без сомнения, хочет поставить точку, и единственный способ — это нокаутировать Головкина. Я не сомневаюсь, что Сауль сделает это и выйдет из боя с Геннадием победителем", — цитирует де ла Хойю Boxingscene.

Напомним, реванш состоится 15 сентября. Бой покажут в 150 странах мира.