WBO исключила легендарного филиппинского боксера Пакьяо из своего рейтинга

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо был исключен из рейтинга WBO.

Филиппинца исключили из топа из-за предстоящего поединка за звание чемпиона в полусреднем весе по версии WBA против Лукаса Маттисе.

Напомним, что поединок Пакьяо с Маттисе состоится 14 июля в Куала-Лумпуре. Мэнни Пакьяо заявлял, что этот бой покажет, готов ли он продолжать карьеру.

Напомним, что филиппинец хотел организовать поединок с украинцем Василием Ломаченко.