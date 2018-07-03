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WBO исключила легендарного филиппинского боксера Пакьяо из своего рейтинга

Мэнни Пакьяо
18:43 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Причиной данного решения стал ближайший бой филиппинского спортсмена.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо был исключен из рейтинга WBO.

Филиппинца исключили из топа из-за предстоящего поединка за звание чемпиона в полусреднем весе по версии WBA против Лукаса Маттисе.

Напомним, что поединок Пакьяо с Маттисе состоится 14 июля в Куала-Лумпуре. Мэнни Пакьяо заявлял, что этот бой покажет, готов ли он продолжать карьеру.

Напомним, что филиппинец хотел организовать поединок с украинцем Василием Ломаченко.

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Новости спорта, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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