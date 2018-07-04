У Беринчика умер новорожденный сын

Трагедия случилась в семье серебряного призера Олимпиады 2012 года в Лондоне украинского боксера Дениса Беринчика и его жены Лианы. У супругов умер сын, который появился на свет 16 июня этого года, но скончался спустя 14 дней. Об этом обладатель пояса WBO Oriental в легком весе сообщил сегодня лично на своей странице в Instagram.

"Мой сын – вечный ангел. Беринчик Тимур Денисович. Вечная память! 16.06.18-30.06.18", – написал боксер в соцсети.