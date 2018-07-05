Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
Новости: Стаховский покинул Уимблдон 2018
Стаховский покинул Уимблдон 2018
Новости: Бокс: расписание боев на июль 2018
Бокс: расписание боев на июль 2018
Новости: Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
X

Гассиеву к бою с Усиком помогает готовиться "Железный человек"

Мурат Гассиев
12:02 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Стал известен один из спарринг-партнером Мурата Гассиева.

Американский боксер супертяжелого веса Джейсон Бергман (27-15-2, 18 КО) является одним из спарринг-партнеров россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), который готовится к поединку с Александром Усиком (14-0, 11 КО).

34-летний Бергман, по прозвищу "Железный человек", – левша, ростом 188 см и размахом рук – 190 см. Среди известных соперников – украинец Андрей Руденко и новозеландец Джозеф Паркер, но оба этих боя американец проиграл.

Поединок Александра Усика и Мурата Гассиева пройдет в Москве 21 июля. На кону будет кубок Мохаммеда Али, а также все четыре пояса престижных боксерских организаций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBSS, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)

Лучшие моменты захватывающего противостояния Швеции и Швейцарии на ЧМ-2018 (Фото)
Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)

Самые горячие футбольные фанатки дня на ЧМ-2018 (Фото)
Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)

Лучшие моменты 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия - Япония (Фото)
Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)

Самые сексуальные футбольные болельщицы ЧМ-2018 (Фото)
Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)

Яркие моменты фантастического матча 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Британский боксер может сорвать финал WBSS Бой Джошуа - Поветкин может пройти в России У Беринчика умер новорожденный сын

Последние новости

ПГНК успешно восстановила три газовые скважины Маникюр 2018: красивый летний маникюр для жарких деньков (Фото) Гитарист "Морального кодекса" в реанимации в тяжелом состоянии
Сегодня читают в спорте
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
03 Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018
04 Челси готовит грандиозный трансфер
05 Участник ЧМ-2018 остался без тренера
Новости сегодня
13:19 Фантасмагорическая красота парка "Сад чудовищ" в Италии (Фото)
13:12 В Киеве был задержан убийца, который сбежал из-под ареста
13:12 Старые снимки Петергофа начала ХХ века (Фото)
13:08 Гассиев: Усик - самый опасный соперник в моей карьере
13:04 Бекхэмы отпраздновали 19 лет жизни в браке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов, четверо бойцов ранены
"Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов
Новости: Рада настаивает на создании музея вместо ТРЦ на Почтовой площади
Рада проголосовала за музей на Почтовой площади в Киеве
Новости: Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Новости: Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Добавить комментарий
0