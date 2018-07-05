Гассиеву к бою с Усиком помогает готовиться "Железный человек"

Американский боксер супертяжелого веса Джейсон Бергман (27-15-2, 18 КО) является одним из спарринг-партнеров россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), который готовится к поединку с Александром Усиком (14-0, 11 КО).

34-летний Бергман, по прозвищу "Железный человек", – левша, ростом 188 см и размахом рук – 190 см. Среди известных соперников – украинец Андрей Руденко и новозеландец Джозеф Паркер, но оба этих боя американец проиграл.

Поединок Александра Усика и Мурата Гассиева пройдет в Москве 21 июля. На кону будет кубок Мохаммеда Али, а также все четыре пояса престижных боксерских организаций.