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Будущий соперник Пакьяо жестко раскритиковал украинского боксера

Лукас Маттиссе
09:50 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Аргентинский боксер поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Мэнни Пакьяо.

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Лукас Маттиссе заявил, что очень хочет одержать победу над таким именитым боксером, как Мэнни Пакьяо.

"Очень хочу победить этого легендарного воина. Это вам не Заб Джуда, Девон Александер, Виктор Постол или Дэнни Гарсиа. Конечно же, мне будет очень непросто. Это же Пакьяо! С ним не бывает просто! Никому!", – приводит слова аргентинца FightNews.

Ранее Мэнни Пякьяо признался, что его бой с Лукасом Маттисе покажет, продолжать ли ему карьеру.

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Новости спорта, Бокс, Виктор Постол, Заб Джуда, Лукас Маттиссе, Новости бокса.
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