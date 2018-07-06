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"Сумасшедшая форма": Карасюк - о готовности Усика к финалу WBSS

Александр Усик
14:27 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Промоутер Александра Усика побывал в лагере украинского боксера.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик находится в отличной форме за две недели до поединка против обладателя титулов IBF и WBA Мурата Гассиева.

Промоутер Усика Александр Красюк побывал в его тренировочном лагере и остался доволен физической формой боксерa.

"Форма просто сумасшедшая", – написал Красюк на своей странице в Instagram.

 

Напомним, Александр Усик и Мурат Гассиев определят абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок состоится 21 июля в Москве.

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