"Сумасшедшая форма": Карасюк - о готовности Усика к финалу WBSS

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик находится в отличной форме за две недели до поединка против обладателя титулов IBF и WBA Мурата Гассиева.

Промоутер Усика Александр Красюк побывал в его тренировочном лагере и остался доволен физической формой боксерa.

"Форма просто сумасшедшая", – написал Красюк на своей странице в Instagram.

Напомним, Александр Усик и Мурат Гассиев определят абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок состоится 21 июля в Москве.