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Беринчик: Я готовлюсь на 12-15 раундов

Денис Беринчик
12:09 Сегодня Телеграф
xsport.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Украинский боксер Денис Беринчик рассчитывает на титульный поединок до конца контракта с К2.

Украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО) рассчитывает, что его чемпионский бой состоится до конца контракта с промоутерской компанией К2 Promotions.

Об этом он рассказал в комментарии для "UA:Перший".

"До конца моего контракта осталось два года. Думаю, в этот промежуток времени мы увидим чемпионский бой.

Обговорю с промоутером идею проводить больше боев. Я могу показывать больше, чем сейчас. Я готовлюсь на 12-15 раундов, провожу колоссальное количество спаррингов".

В своем девятом бою 23 июня Беринчик нокаутировал колумбийца Хосе Луиса Прието.

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Новости спорта, Бокс, Денис Беринчик, Украинский боксер.
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