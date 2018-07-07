Беринчик: Я готовлюсь на 12-15 раундов
Новости спорта: Украинский боксер Денис Беринчик рассчитывает на титульный поединок до конца контракта с К2.
Украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО) рассчитывает, что его чемпионский бой состоится до конца контракта с промоутерской компанией К2 Promotions.
Об этом он рассказал в комментарии для "UA:Перший".
"До конца моего контракта осталось два года. Думаю, в этот промежуток времени мы увидим чемпионский бой.
Обговорю с промоутером идею проводить больше боев. Я могу показывать больше, чем сейчас. Я готовлюсь на 12-15 раундов, провожу колоссальное количество спаррингов".
В своем девятом бою 23 июня Беринчик нокаутировал колумбийца Хосе Луиса Прието.