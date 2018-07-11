Украинец Деревянченко следующий бой проведет в Нью-Йорке

Эдди Хирн, промоутер Дэниела Джейкобса и Лу Дибелла, промоутер Сергея Деревянченко, объявили о подписании контракта о бое за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Бой пройдет в Нью-Йорке, США на одной из известных арен - Madison Square Garden в центре города или Barclays Center в Бруклине.

Точная дата поединка пока не известна - боксеры могут встретиться 20 или 27 октября.