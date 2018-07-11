Гассиев: Я много дрался на улице

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев признался, что мечтает стать лучшим бойцом в мире.

"Я люблю тренироваться, люблю бокс. Я все время нахожусь в этом виде спорта. Мое любимое занятие – спарринги. Я могу драться каждый день по много-много раундов. Мне понравились спарринги с самого детства, я много дрался на улице.

Я считаю, что для любого спортсмена очень важна дисциплина. Дисциплина в тренировках, питание, сне. И Вам нужно мечтать. Для меня мечта – стать лучшим бойцом в мире", – цитирует россиянина ITV.