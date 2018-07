Пакьяо - Матиссе: видео нокаута

Чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо вновь стал чемпионом мира благодаря досрочной победе над Лукасом Матиссе.

And new WBA welterweight champion of the world... Manny Pacquiao!! (Win via TKO) #FightOfChampionsKL #PacquiaoMatthysse @501Awani pic.twitter.com/aQsUzIaSrq

