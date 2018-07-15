Пакьяо - Матиссе: видео нокаута
Новости спорта: Мэнни Пакьяо отправил в нокаут Лукаса Матиссе в седьмом раунде боя за титул чемпиона мира по версии WBA.
Чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо вновь стал чемпионом мира благодаря досрочной победе над Лукасом Матиссе.
And new WBA welterweight champion of the world... Manny Pacquiao!! (Win via TKO) #FightOfChampionsKL #PacquiaoMatthysse @501Awani pic.twitter.com/aQsUzIaSrq
— Haider Yutim (@hyder_yutim) 15 июля 2018 г.
Вашему вниманию видео нокаута в бою Пакьяо – Матиссе: