Бокс. AIBA отстранила всех судей, работавших на Олимпиаде-2016

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) приняла решение отстранить всех 36 судей, которые работали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный план развития организации.

"AIBA отстранила всех 36 судей, которые работали на Олимпийских играх, до соответствующего уведомления", — говорится в документе. Сроки отстранения не установлены. Напомним, что на Играх в Рио-де-Жанейро организация неоднократно подвергалась критике в вопросах судейства, а ряд судей был отстранен по ходу турнира. После окончания Олимпиады АИБА заявила о планах реформирования системы судейства.

Напомним также, что в прошлом году глава АИБА Чинг-Куо Ву был отстранен от исполнения своих обязанностей дисциплинарной комиссией AIBA в связи с многочисленными нарушениями и сокрытием реального финансового состояния организации. В настоящее время исполняющим обязанности президента AIBA является Гафур Рахимов.

Отставка Чинг-Куо Ву и вскрывшиеся нарушения вызвали беспокойство Международного олимпийского комитета, который начал свое расследование и поставил под вопрос присутствие бокса в программе Летних юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе и Летних олимпийских игр 2020 года в Токио остается под вопросом, потребовав от АИБА план реформирования организации. Кроме того, о возможном исключении АИБА заявило и Всемирное антидопинговое агентство, недовольное организацией допинг-контроля.