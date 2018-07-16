Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком

Российский боксер Мурат Гассиев вылетел в Москву на бой с украинцем Александром Усиком. Поединок запланирован на 21-е июля.

Чемпион мира в тяжелом Гассиев (26-0, 19 КО) утром в понедельник вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса в Москву на финал World Boxing Super Series.

21-го июля россиянин сразится за 5 поясов в тяжелом весе против украинского чемпиона по версиям WBC и WBO Александра Усика.

Вместе с Гассиевым в Россию отправился перспективный украинский поусредневес Сергей Богачук (9-0, 9 KO), который выступит в андеркарте поединка.