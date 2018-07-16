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Мэнни Пакьяо бросил вызов Флойду Мейвезеру

Мэнни Пакьяо
12:16 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Мэнни Пакьяо заявил, что готов ко второму бою с Мейвезером-младшим.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил о желании и готовности провести второй бой с 12-кратным чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим, завершившим спортивную карьеру.

«Если Флойд надумает возобновить карьеру в профессиональном боксе, то я готов ко второму бою с Мейвезером-младшим. У меня есть чемпионский пояс, так что всё будет зависеть только от желания моего соперника», — заявил филиппинский боксёр в интервью Boxingscene после завоевания титула WBA.

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Новости спорта, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Флойд Мейвезер.
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