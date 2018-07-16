Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выигравший титул WBA, назвал кандидатуры своих потенциальных соперников — среди них экс-чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд и чемпион мира в лёгком весе по версии WBA Василий Ломаченко.

«У меня много потенциальных соперников, с которыми я хотел бы провести поединок. В их числе – Амир Хан, Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко. Это далеко не весь список возможных оппонентов», — сказал Пакьяо Boxingscene.