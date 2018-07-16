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Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко

Мэнни Пакьяо
21:35 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо рассказал, с кем готов выйти на ринг в ближайшем будущем.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выигравший титул WBA, назвал кандидатуры своих потенциальных соперников — среди них экс-чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан, чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд и чемпион мира в лёгком весе по версии WBA Василий Ломаченко.

«У меня много потенциальных соперников, с которыми я хотел бы провести поединок. В их числе – Амир Хан, Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко. Это далеко не весь список возможных оппонентов», — сказал Пакьяо Boxingscene.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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