Менеджер Ломаченко назвал условия Пакьяо для боя с украинцем

Известный менеджер Эгис Климас, который представляет интересы Василия Ломаченко, прокомментировал возможность проведения боя между его украинским боксером и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«У нас нет интереса переходить в первый полусредний вес. Если Пакьяо может перейти в легкий вес, чтобы выиграть титул WBA у Ломаченко, который является чемпионом в этом весовом классе, это возможно». Если он хочет бросить вызов, ему нужно спуститься.

Напомним, что Василий Ломаченко зявил, что планирует вернуться 25 августа.