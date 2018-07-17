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Менеджер Ломаченко назвал условия Пакьяо для боя с украинцем

Эгис Климас
07:47 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Менеджер украинского боксера Эгис Климас — о возможности поединка с легендарным филиппинцем.

Известный менеджер Эгис Климас, который представляет интересы Василия Ломаченко, прокомментировал возможность проведения боя между его украинским боксером и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо.

«У нас нет интереса переходить в первый полусредний вес. Если Пакьяо может перейти в легкий вес, чтобы выиграть титул WBA у Ломаченко, который является чемпионом в этом весовом классе, это возможно». Если он хочет бросить вызов, ему нужно спуститься.

Напомним, что Василий Ломаченко зявил, что планирует вернуться 25 августа.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Эгис Климас.
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