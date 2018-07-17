Усик: С нетерпением жду финала, который определит лучшего в боксе

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBS Александр Усик уверен, что не останется без поддержки в финале Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева.

"Я с нетерпением жду финала. Финала, который определит лучшего в боксе. Я не могу дождаться, когда увижу своих фанатов в Москве", – сказал Усик в комментарии пресс-службе WBSS.

Напомним, что финал Всемирной боксерской суперсерии состоится 21-го июля в Москве. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, а также кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что Усик уволил тренера накануе финального боя против Гассиева.