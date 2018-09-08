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Ломаченко - Педраса: дата боя может измениться

Василий Ломаченко
04:46 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко проведет свой следующий бой в декабре.

Запланированный на 1 декабря поединок между чемпионом мира по версии WBA в легком весе Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем титула WBO в дивизионе Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) может быть сдвинут на одну неделю.

Об этом рассказал глава промоутерской компании «Топ Ранк», представляющей интересы украинца, Боб Арум. «Прямо сейчас мы окончательно уточняем детали. Первоначальная дата — 1 декабря 2018 года, но если это не получится организовать в начале месяца, у нас есть резервная дата — 8 декабря 2018 года в Нью-Йорке. Все зависит от транслятора», - заявил Арум.

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Новости спорта, WBA, Бокс, Василий Ломаченко, Ломаченко - Педраса, Новости бокса, Хосе Педраса.
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