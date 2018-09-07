WBSS анонсировала четвертьфинальные бои Тейлор - Мартин и Бернетт - Донейр

Организаторы всемирной боксерской суперсерии (WBSS) официально анонсировали дату и место проведения еще двух четвертьфинальных поединков: титульного боя по версии WBA в легчайшем весе между Райаном Бернеттом и Нонито Донэром, а также боя за титул WBC Silver в первом полусреднем весе между Джошем Тейлором и Райаном Мартином.

Оба поединка пройдут 3 ноября в шотландском городе Глазго, на родине Джоша Тейлора, который, несмотря на малое количество боев на профессиональном ринге считается одним из фаворитов турнира (наряду с Реджисом Прогрейсом).