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Лебедев - Алтункая. Видео боя

Денис Лебедев
23:03 Пт, 7 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Смотреть полное видео боя Денис Лебедев - Хизни Алтункая.

Российский "чемпион в отпуске" по версии WBA Денис Лебедев нокаутировал турка Хизни Алтункая в третьем раунде.

Отметим, что Лебедев не выходил на ринг с июля 2017-го. В последнем бою он победил Марка Флэнагана единогласным решением судей и защитил титул WBA Super. 1 февраля 2018 ассоциация лишила боксера пояса из-за неактивности.

Напомним, что недавно WBA обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту своего чемпионского пояса против Дениса Лебедева. Сам россиянин уже выразил готовность к этому поединку, и даже согласен провести его в Украине.

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