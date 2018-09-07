Лебедев - Алтункая. Видео боя

Российский "чемпион в отпуске" по версии WBA Денис Лебедев нокаутировал турка Хизни Алтункая в третьем раунде.

Отметим, что Лебедев не выходил на ринг с июля 2017-го. В последнем бою он победил Марка Флэнагана единогласным решением судей и защитил титул WBA Super. 1 февраля 2018 ассоциация лишила боксера пояса из-за неактивности.

Напомним, что недавно WBA обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту своего чемпионского пояса против Дениса Лебедева. Сам россиянин уже выразил готовность к этому поединку, и даже согласен провести его в Украине.