Президент UFC дал прогноз на бой Головкин - Альварес

Президент UFC Дана Уайт как давний фанат спорта не может пропустить предстоящий повторный поединок чемпиона WBA и WBC в среднем весе Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

"Я буду на поединке. Чертовски интригующий бой, — произнес Дана Уайт в интервью BT Sports. — Я считал, что Головкин победил в прошлом бою и считаю, что победит в новом".