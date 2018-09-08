Спорт, Бокс https://telegraf.com.ua/sport-cat/boks/4463403-prezident-ufc-dal-prognoz-na-boy-golovkin-alvares.html
Президент UFC дал прогноз на бой Головкин - Альварес
20:13 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Дана Уайт прокомментировал ближайший бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.
Президент UFC Дана Уайт как давний фанат спорта не может пропустить предстоящий повторный поединок чемпиона WBA и WBC в среднем весе Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.
"Я буду на поединке. Чертовски интригующий бой, — произнес Дана Уайт в интервью BT Sports. — Я считал, что Головкин победил в прошлом бою и считаю, что победит в новом".
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