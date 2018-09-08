День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 08.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стаховский выиграл парный теннисный турнир во Франции
Стаховский выиграл парный теннисный турнир во Франции
Новости: Усик подписал контракт с промоутером Энтони Джошуа
Усик подписал контракт с промоутером Энтони Джошуа
Новости: Лебедев - Алтункая. Видео боя
Лебедев - Алтункая. Видео боя
Новости: Биатлон. Бьорндален и Домрачева примут участие в Рождественской гонке
Бьорндален и Домрачева примут участие в Рождественской гонке
X

Гарсия - Портер: результаты взвешивания

Дэнни Гарсия - Шон Портер
16:33 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Скриншот

Новости спорта: Сегодня в ночь с 8 на 9-е сентября состоится чемпионский бой Дэнни Гарсия - Шон Портер.

В ночь с 8 на 9 сентября (по киевскому времени) в Бруклине на арене Barclays Center (Нью-Йорк, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульные поединок в полусреднем весе между экс-чемпионами мира Дэнни Гарсией и Шоном Портером. На кону будет стоять вакантный титул по версии WBC.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Портер оказался немного тяжелее оппонента, показав на весах 66,6 кг. Вес Гарсии составил 66,5 кг.

В андеркарде этого боя встретятся экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Чарльз Мартин и польский небитый проспект Адам Ковнацки. В канун боя вес Мартина составил 111,5 кг, в то время как Ковнацки потянул на 119,4 кг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBC, Бокс, Дэнни Гарсия, Дэнни Гарсия - Шон Портер, Новости бокса, Шон Портер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии

Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Джошуа пообещал выйти в ринг с Уайлдером и Фьюри Ломаченко - Педраса: дата боя может измениться Усик: Теперь стоит ожидать моих боев против лучших имен в мировом боксе

Последние новости

Никко Монтаньо лишена титула UFC Еврозону необходимо реформировать Экзархи Константинополя в Киеве: РПЦ обещает "ответные действия" в ближайшее время
Сегодня читают в спорте
01 Бразильский вратарь забил невероятный гол со штрафного (Видео)
02 Лебедев - Алтункая. Видео боя
03 Агент убеждает Зинченко "уйти с концами" в другой клуб
04 "Украинцы разрывали нашу сборную": чешские СМИ - о матче Лиги наций
05 Видео неудачной попытки Кличко овладеть новым видом спорта
Новости сегодня
18:01 Слова Ярмоленко перед матчем Лиги наций со Словакией
17:54 Появились первые жалобы пользователей на Samsung Galaxy Note 9
17:53 Нападающий Яремчук стал 16-м дебютантом сборной Украины под руководством Шевченко
17:50 ЕВС: Выборы в ЛДНР противоречат "Минску"
17:43 Маркевич оценил дебют Яремчука в сборной Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек
Землетрясение в Японии: Погибшими числятся уже 35 человек
Новости: Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу: Погибло 5 мирных жителей
Авиация Асада и России опять нанесла удары по Идлибу
Новости: Главные новости 7 сентября: Разворачивание тяжелой техники, назначение экзархов, е-декларации Денисовой, повышение "минималки"
Главные новости 7 сентября
Новости: Эксперты заявили, что номинация за лучший блокбастер не получит "Оскара"
Эксперты заявили, что номинация за лучший блокбастер не получит "Оскара"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь