Гарсия - Портер: результаты взвешивания

В ночь с 8 на 9 сентября (по киевскому времени) в Бруклине на арене Barclays Center (Нью-Йорк, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульные поединок в полусреднем весе между экс-чемпионами мира Дэнни Гарсией и Шоном Портером. На кону будет стоять вакантный титул по версии WBC.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Портер оказался немного тяжелее оппонента, показав на весах 66,6 кг. Вес Гарсии составил 66,5 кг.

В андеркарде этого боя встретятся экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Чарльз Мартин и польский небитый проспект Адам Ковнацки. В канун боя вес Мартина составил 111,5 кг, в то время как Ковнацки потянул на 119,4 кг.