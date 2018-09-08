Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером мира
Новости спорта: Легендарный американский боксер Майк Тайсон поставил Василия Ломаченко на первое место в своем рейтинге лучших боксеров мира.
Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон считает чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Об этом сообщает страница LOMA в Twitter.
Mike Tyson says @VasylLomachenko is the best fighter in the world #p4p pic.twitter.com/8LafSmKfjJ
— LOMA (@LomachenkoBand) 6 сентября 2018 г.
«Кто сейчас лучший независимо от весовой категории? Мне нравится украинский парень Василий Ломаченко. Он очень хороший, у него отличный стиль.
Эррол Спенс также неплохой, но мне нравится Ломаченко, он лучший на данный момент», - сказал Тайсон.
Напомним, поединок за чемпионский титул WBO между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой состоится 1 или 8 декабря в Лос-Анджелесе.