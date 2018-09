Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером мира

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон считает чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Об этом сообщает страница LOMA в Twitter.

Mike Tyson says @VasylLomachenko is the best fighter in the world #p4p pic.twitter.com/8LafSmKfjJ

— LOMA (@LomachenkoBand) 6 сентября 2018 г.