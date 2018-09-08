Майк Тайсон назвал Ломаченко лучшим боксером мира

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон считает чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Об этом сообщает страница LOMA в Twitter.

«Кто сейчас лучший независимо от весовой категории? Мне нравится украинский парень Василий Ломаченко. Он очень хороший, у него отличный стиль.

Эррол Спенс также неплохой, но мне нравится Ломаченко, он лучший на данный момент», - сказал Тайсон.

Напомним, поединок за чемпионский титул WBO между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой состоится 1 или 8 декабря в Лос-Анджелесе.