Тренер Беллью: Бой с Усиком почти согласован

Тренер британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) Дэйв Колдуэлл рассказал, что его подопечный уже готовится к бою против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО).

«Сделка очень близка к завершению. Все может произойти. Если бы мы не думали, что бой состоится, мы бы не тренировались», — цитирует Колдуэлла iFL TV.

Вчера Усик подписал контракт с промоутерской компанией Беллью и его представителем Хирном.

Напомним, бой между Тони Беллью и Александром Усиком должен пройти в конце года в Британии.