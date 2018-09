Владимир Кличко выставил свою картину на благотворительный аукцион

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко отдал одну из своих картин благотворительной организации Аndrea Вocelli Foundation, помогающей малоимущим людям по всему миру.

Thank you @abfoundation for the exciting fundrai$er in Florence. I was honored and happy to donate one of my art pieces. I look forward to more synergy between our organizations ⁦@klitschkofund⁩ pic.twitter.com/8tA779mtZU

— Klitschko (@Klitschko) 12 сентября 2018 г.