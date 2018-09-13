Головкин - Альварес: на поединке ожидается аншлаг

Реванш чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкиным (38 побед, 34 из них — нокаутом, 1 ничья) с мексиканцем Саулем Альваресом (49 побед, 34 из них - нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) проданы все билеты.

Об этом было объявлено на пресс-конференции перед поединком.

Поединок Головкин - Альварес пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе. На кону реванша будут все пояса казахстанского боксера.