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Названа дата боя Гвоздик - Стивенсон

Александр Гвоздик
08:33 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Чемпионский поединок Гвоздик - Стивенсон состоится 1 декабря 2018 года.

На сайте BoxRec появилась точная дата и место проведения боя между украинцем Александром Гвоздиком и американцем Адонисом Стивенсоном. Поединок состоится 1 декабря в Квебеке.

Бой между Гвоздиком и Стивенсоном будет титульным. Украинец является временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Ранее сообщалось, что бой Гвоздика и Стивенсона был перенесен на 1 декабря. Изначально украинец и канадец должны были драться 3 ноября.

Гвоздик завоевал «временный» титул в марте 2018 года, победив в Нью-Йорке француза Мехди Амара.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Гвоздик - Стивенсон, Новости бокса.
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