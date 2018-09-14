Названа дата боя Гвоздик - Стивенсон

На сайте BoxRec появилась точная дата и место проведения боя между украинцем Александром Гвоздиком и американцем Адонисом Стивенсоном. Поединок состоится 1 декабря в Квебеке.

Бой между Гвоздиком и Стивенсоном будет титульным. Украинец является временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Ранее сообщалось, что бой Гвоздика и Стивенсона был перенесен на 1 декабря. Изначально украинец и канадец должны были драться 3 ноября.

Гвоздик завоевал «временный» титул в марте 2018 года, победив в Нью-Йорке француза Мехди Амара.