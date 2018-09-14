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Кличко рассказал, как оценивает возможные риски

Владимир Кличко
17:56 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Владимир Кличко рассказал простой способ оценки возможных рисков.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал простой способ оценки возможных рисков.

Своим секретом украинец поделился с болельщиками в одной из социальных сетей. "Последствия. Знание возможных последствий дает вам шанс оценить риск в разрезе будущего вознаграждения. Если я сделаю X, я получу Y. Но стоит ли этого Z?", - написал Владимир.

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