Кличко рассказал, как оценивает возможные риски

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал простой способ оценки возможных рисков.

Consequences: Knowing your CONSEQUENCES gives you the opportunity to evaluate the Risk vs Reward. If I do X, I will receive Y. But is it worth Z? — Klitschko (@Klitschko) 14 сентября 2018 г.

Своим секретом украинец поделился с болельщиками в одной из социальных сетей. "Последствия. Знание возможных последствий дает вам шанс оценить риск в разрезе будущего вознаграждения. Если я сделаю X, я получу Y. Но стоит ли этого Z?", - написал Владимир.