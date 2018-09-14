Кличко рассказал, как оценивает возможные риски
Новости спорта: Владимир Кличко рассказал простой способ оценки возможных рисков.
Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал простой способ оценки возможных рисков.
Consequences: Knowing your CONSEQUENCES gives you the opportunity to evaluate the Risk vs Reward. If I do X, I will receive Y. But is it worth Z?
— Klitschko (@Klitschko) 14 сентября 2018 г.
Своим секретом украинец поделился с болельщиками в одной из социальных сетей. "Последствия. Знание возможных последствий дает вам шанс оценить риск в разрезе будущего вознаграждения. Если я сделаю X, я получу Y. Но стоит ли этого Z?", - написал Владимир.