Головкин - Альварес: стал известен потенциальный соперник победителя боя
Новости спорта: Претендентом на бой с победителем боя Геннадий Головкин - Сауль Альварес станет триумфатор поединка Давид Лемье - Гэри О'Салливан.
Победитель последнего боя вместе с победой получит статус официального претендента на пояс WBA в среднем весе, который сейчас принадлежит Геннадию Головкину. Об этом сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэл в своем Twitter.
На кону реванша между Головкиным и Альваресом будут стоять три титула казахстанца - WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе, а также пояс The Ring и специальный пояс от WBC.
Напомним, бой-реванш Головкин - Альварес состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.