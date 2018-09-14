Головкин - Альварес: стал известен потенциальный соперник победителя боя

Победитель последнего боя вместе с победой получит статус официального претендента на пояс WBA в среднем весе, который сейчас принадлежит Геннадию Головкину. Об этом сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэл в своем Twitter.

На кону реванша между Головкиным и Альваресом будут стоять три титула казахстанца - WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе, а также пояс The Ring и специальный пояс от WBC.

Напомним, бой-реванш Головкин - Альварес состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.