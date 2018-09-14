"Как можно победить того, кто невидим в ринге": Усик о бое с Беллью

"Я долго готовился к этому поединку, а сейчас рад, что мы наконец имеем точную дату и место проведения боя. Я очень жду сражения именно в Великобритании".

"Я уже достаточно далеко зашел в подготовке к поединку, мы с моей командой ожидаем длительного боя против Беллью. Тони сказал, что побьет меня, и мне нравится такой настрой".

"Однако как можно победить того, кто невидим в ринге? Так что 10-го ноября я как обычно одержу победу", - убежден Усик.