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"Как можно победить того, кто невидим в ринге": Усик о бое с Беллью

Александр Усик
19:53 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Инстаграм Усика

Новости спорта: Сегодня, 14 сентября, было официально подтверждено, что бой Александр Усик - Тони Беллью пройдет 10-го ноября в Манчестере.

"Я долго готовился к этому поединку, а сейчас рад, что мы наконец имеем точную дату и место проведения боя. Я очень жду сражения именно в Великобритании".

"Я уже достаточно далеко зашел в подготовке к поединку, мы с моей командой ожидаем длительного боя против Беллью. Тони сказал, что побьет меня, и мне нравится такой настрой".

"Однако как можно победить того, кто невидим в ринге? Так что 10-го ноября я как обычно одержу победу", - убежден Усик.

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