"Нужен нокаут": Беллью - о подготовке к бою против Усика

Тони Беллью 10-го ноября в Манчестере проведет бой против Александра Усика, который считается однозначным фаворитом противостояния.

«У меня нет шансов перебоксировать Усика, поэтому нужно будет нокаутировать его. И я собираюсь это сделать, можете мне поверить. Где-то в середине или конце боя».

«Конечно, это невероятный соперник, который еще не терпел поражений. Кроме того, он моложе и быстрее меня».

«Считаю, что он будущий чемпион супертяжеого веса, однако я верю, что сейчас могу победить», - сказал Беллью.