Головкин - Альварес: дуэль взглядов едва не переросла в драку (Видео)
Новости спорта: Сауль Альварес агрессивно себя вел на церемонии взвешивания накануне своего боя с Геннадием Головкиным.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBO Геннадий Головкин во второй раз будет защищать титулы в поединке против Сауля Альвареса.
Накануне боя боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания, после которой последовала битва взглядов.
Последняя так и не состоялась, поскольку, из-за поведения мексиканца, боксеров пришлось развести в разные стороны.