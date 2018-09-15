Головкин - Альварес: дуэль взглядов едва не переросла в драку (Видео)

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBO Геннадий Головкин во второй раз будет защищать титулы в поединке против Сауля Альвареса.

Накануне боя боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания, после которой последовала битва взглядов.

Последняя так и не состоялась, поскольку, из-за поведения мексиканца, боксеров пришлось развести в разные стороны.