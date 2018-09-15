День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Головкин - Альварес: результаты взвешивания
Головкин - Альварес: результаты взвешивания
Новости: "Реванш века": Мейвезер согласился на бой с Пакьяо
"Реванш века": Мейвезер согласился на бой с Пакьяо
Новости: Александрия - Шахтер: обзор матча лидеров УПЛ (Видео)
Александрия - Шахтер: обзор матча лидеров УПЛ (Видео)
Новости: Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
X

Головкин - Альварес: дуэль взглядов едва не переросла в драку (Видео)

Головкин – Альварес
16:46 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер HBOboxing

Новости спорта: Сауль Альварес агрессивно себя вел на церемонии взвешивания накануне своего боя с Геннадием Головкиным.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBO Геннадий Головкин во второй раз будет защищать титулы в поединке против Сауля Альвареса.

Накануне боя боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания, после которой последовала битва взглядов.

Последняя так и не состоялась, поскольку, из-за поведения мексиканца, боксеров пришлось развести в разные стороны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, IBO, WBA Super, WBC, Альварес-Головкин, Бокс, Геннадий Головкин, Геннадий Головкин - Сауль Альварес, Головкин - Альварес, Новости бокса, Сауль Альварес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Джошуа готов провести бой с Усиком Промоутер рассказал, почему Усик перейдет в супертяжелый вес Промоутер: Переговоры по организации боя Усик - Беллью продолжались минут 10

Последние новости

Врачи объяснили, почему вредны сахарозаменители Луценко назвал три источника коррупции в Украине КГГА: Киев завершает подготовку к зиме (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо
02 Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
03 Это'О забил сумасшедший гол в чемпионате Катара (Видео)
04 Цыганык рассказал, почему Суркис не уволил Хацкевича
05 Усик: Беллью сказал, что побьет меня
Новости сегодня
17:10 Хосе Рамирес победил Антонио Орозко и защитил пояс WBC
17:07 Забавные снимки братьев наших меньших, которые заставят вас улыбнуться
17:02 Иран требует от ЕС компенсации санкциям США
17:01 Назван самый красивый мальчик в Instagram, и вот как он выглядит (Фото)
17:00 Александрия - Шахтер: обзор матча лидеров УПЛ (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Адвокат прибыл в СИЗО к Балуху для выяснения обстоятельств избиения
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Порошенко подписал решение СНБО о бюджете-2019 касательно нацбезопасности
Порошенко подписал решение СНБО о бюджете
Новости: Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь