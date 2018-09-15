"Реванш века": Мейвезер согласился на бой с Пакьяо

Легендарный Флойд Мейвезер вернется в ринг, чтобы провести реванш против экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Об этом американец заявил на своей странице в Instagram, где опубликовал видео с филиппинцем.

"Я возвращаюсь, чтобы встретиться с Мэнни Пакьяо в этом году", - написал Мейвезер.

Боксеры уже встречались 2 мая 2015 года в бою за титулы WBA super, WBC, WBO. Тогда поединок завершился победой Мейвезера единогласным решением судей.