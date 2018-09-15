"Реванш века": Мейвезер согласился на бой с Пакьяо
Новости спорта: Известный американский боксер Флойд Мейвезер объявил о возвращении в спорт.
Легендарный Флойд Мейвезер вернется в ринг, чтобы провести реванш против экс-чемпиона в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.
Об этом американец заявил на своей странице в Instagram, где опубликовал видео с филиппинцем.
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I’m coming back to fight Manny Pacquiao this year. Another 9 figure pay day on the way @mayweatherpromotions
"Я возвращаюсь, чтобы встретиться с Мэнни Пакьяо в этом году", - написал Мейвезер.
Боксеры уже встречались 2 мая 2015 года в бою за титулы WBA super, WBC, WBO. Тогда поединок завершился победой Мейвезера единогласным решением судей.