Головкин - Альварес: гонорары боксеров
Новости спорта: Стали известны гонорары участников главного боя в Лас-Вегасе 15 сентября Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.
Стали известны размеры официальные гонорары Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) за реванш, передает Xsport со ссылкой на ESPN.
Атлетическая комиссия штата Невада заявила, что официальные гонорары Головкина и Альвареса составят по 5 миллионов долларов каждому. Помимо этого оба боксера получат часть денег от продажи билетов и прав на просмотр поединка по системе PPV.
Второй бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Ориентировочное начало в 06:00 по киевскому времени. Отметим, что первый бой завершился вничью.
Напомним,ранее казахстанец перевесил мексиканца перед боем.