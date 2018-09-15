День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Головкин - Альварес: все о бое
Головкин - Альварес: все о бое
Новости: Футзал. Сборная Украины пробилась в "финал четырех" Евро-2019
Футзал. Сборная Украины пробилась в "финал четырех" Евро-2019
Новости: Александрия - Шахтер: обзор матча лидеров УПЛ (Видео)
Александрия - Шахтер: обзор матча лидеров УПЛ (Видео)
Новости: Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
Украина победила Португалию в Кубке Дэвиса
X

Головкин - Альварес: гонорары боксеров

Геннадий Головкин
22:05 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер HBOboxing

Новости спорта: Стали известны гонорары участников главного боя в Лас-Вегасе 15 сентября Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Стали известны размеры официальные гонорары Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) за реванш, передает Xsport со ссылкой на ESPN.

Атлетическая комиссия штата Невада заявила, что официальные гонорары Головкина и Альвареса составят по 5 миллионов долларов каждому. Помимо этого оба боксера получат часть денег от продажи билетов и прав на просмотр поединка по системе PPV.

Второй бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Ориентировочное начало в 06:00 по киевскому времени. Отметим, что первый бой завершился вничью.

Напомним,ранее  казахстанец перевесил мексиканца перед боем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, IBO, WBA Super, WBC, Альварес-Головкин, Бокс, Геннадий Головкин, Геннадий Головкин - Сауль Альварес, Головкин - Альварес, Новости бокса, Сауль Альварес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Хосе Рамирес победил Антонио Орозко и защитил пояс WBC Головкин - Альварес: дуэль взглядов едва не переросла в драку (Видео) "Реванш века": Мейвезер согласился на бой с Пакьяо

Последние новости

Попробуй не засмеяться: забавные моменты из жизни детей Кудряшов - Жур. Видео боя Александр Скарсгард рассказал, что думает об отношениях
Сегодня читают в спорте
01 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
02 Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо
03 Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Цыганык рассказал, почему Суркис не уволил Хацкевича
05 Это'О забил сумасшедший гол в чемпионате Катара (Видео)
Новости сегодня
23:08 Футзал. Сборная Украины пробилась в "финал четырех" Евро-2019
22:53 Black Eyed Peas представили новую песню после длительной паузы
22:42 Девушка из Швеции показала, как может выглядеть тело, если отказаться от алкоголя (Фото)
22:38 Кирнан Шипка в яркой одежде снялась для InStyle
22:30 Крутые мужские татуировки в стиле стимпанк (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Новости: Гройсман: правительство не контролирует СМИ
Гройсман: правительство не контролирует СМИ
Новости: Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Новости: Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь