Головкин - Альварес: гонорары боксеров

Стали известны размеры официальные гонорары Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) за реванш, передает Xsport со ссылкой на ESPN.

Атлетическая комиссия штата Невада заявила, что официальные гонорары Головкина и Альвареса составят по 5 миллионов долларов каждому. Помимо этого оба боксера получат часть денег от продажи билетов и прав на просмотр поединка по системе PPV.

Второй бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Ориентировочное начало в 06:00 по киевскому времени. Отметим, что первый бой завершился вничью.

Напомним,ранее казахстанец перевесил мексиканца перед боем.