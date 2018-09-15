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Пакьяо пообещал победить Мейвезера в реванше

Мэнни Пакьяо
23:55 Сб, 15 Сентябрь 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Мэнни Пакьяо готов провести бой с Флойдом Мейвезером.

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер намерен возобновить карьеру ради повторного поединка с действующим чемпионом мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо, о чём американец объявил на своей официальной странице в "Инстаграме".

 
 
 
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50-1 #NoExcuses

Допис, поширений Manny Pacquiao (@mannypacquiao)

Ответ филиппинца не заставил себя долго ждать. Мэнни, также посредством страницы в "Инстаграме", пообещал нанести Мейвезеру первое в карьере поражение.

Так, Пакьяо написал следующее: "50-1, никаких оправданий". Очевидно, что под цифрами подразумевался профессиональный рекорд Мейвезера, в котором сейчас значится 50 побед и ни одного поражения.

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Новости спорта, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Флойд Мейвезер.
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