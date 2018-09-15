Пакьяо пообещал победить Мейвезера в реванше

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер намерен возобновить карьеру ради повторного поединка с действующим чемпионом мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо, о чём американец объявил на своей официальной странице в "Инстаграме".

Переглянути цей допис в Instagram 50-1 #NoExcuses Допис, поширений Manny Pacquiao (@mannypacquiao) 15 Вер 2018 р. о 6:27 PDT

Ответ филиппинца не заставил себя долго ждать. Мэнни, также посредством страницы в "Инстаграме", пообещал нанести Мейвезеру первое в карьере поражение.

Так, Пакьяо написал следующее: "50-1, никаких оправданий". Очевидно, что под цифрами подразумевался профессиональный рекорд Мейвезера, в котором сейчас значится 50 побед и ни одного поражения.