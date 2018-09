Головкин - Альварес 2: статистика ударов в бою

В Лас-Вегасе в реванше мексиканец Сауль Альварес победил решением большинства судей казахстанца Геннадия Головкина и завоевал титулы WBA super, WBC, IBO и The Ring.

Final Punch Stats for #GGGCanelo2: Canelo had a 143-116 edge in power shots and landed a higher percentage. GGG landed 70 power shots in rounds 6-12 after landing just 46 in the first 6 rounds. pic.twitter.com/lgCsTTd8N1

— CompuBox (@CompuBox) 16 сентября 2018 г.