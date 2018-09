Названа точная дата следующего боя Ломаченко

Соперником украинца станет обладатель титула WBО Хосе Педраса из Пуэрто-Рико. Объединительный поединок пройдет в Madison Square Garden и это будет уже третий бой Ломаченко в Нью-Йорке.

.@VasylLomachenko will defend his title against @sniper_pedraza on Dec. 8 in New York, sources tell @ringmagazine’s @MikeCoppinger. All the details here: https://t.co/oIBXWQyZL5

— Bible of Boxing (@ringmagazine) 18 сентября 2018 г.