Названа точная дата следующего боя Ломаченко

Соперником украинца станет обладатель титула WBО Хосе Педраса из Пуэрто-Рико. Объединительный поединок пройдет в Madison Square Garden и это будет уже третий бой Ломаченко в Нью-Йорке.

Напомним, что 12 мая Ломаченко в США дебютировал в легком весе, отобрав титул WBA у венесуэльца Хорхе Линареса. Тот бой закончился досрочно - Василий отправил соперника в нокаут в десятом раунде. Вскоре после поединка Ломаченко перенес операцию на плече, что повлияло на его дальнейшие планы. Вместо планировавшегося объединительного матча с мексиканским ветераном Раймундо Бельтраном украинец был вынужден пройти процесс реабилитации.