Названа точная дата следующего боя Ломаченко
Новости спорта: Чемпион WBA в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко вернется в ринг 8 декабря, сообщает The Ring.
Соперником украинца станет обладатель титула WBО Хосе Педраса из Пуэрто-Рико. Объединительный поединок пройдет в Madison Square Garden и это будет уже третий бой Ломаченко в Нью-Йорке.
.@VasylLomachenko will defend his title against @sniper_pedraza on Dec. 8 in New York, sources tell @ringmagazine’s @MikeCoppinger. All the details here: https://t.co/oIBXWQyZL5
— Bible of Boxing (@ringmagazine) 18 сентября 2018 г.
Напомним, что 12 мая Ломаченко в США дебютировал в легком весе, отобрав титул WBA у венесуэльца Хорхе Линареса. Тот бой закончился досрочно - Василий отправил соперника в нокаут в десятом раунде. Вскоре после поединка Ломаченко перенес операцию на плече, что повлияло на его дальнейшие планы. Вместо планировавшегося объединительного матча с мексиканским ветераном Раймундо Бельтраном украинец был вынужден пройти процесс реабилитации.