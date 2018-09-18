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Названа точная дата следующего боя Ломаченко

Василий Ломаченко
13:35 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Чемпион WBA в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко вернется в ринг 8 декабря, сообщает The Ring.

Соперником украинца станет обладатель титула WBО Хосе Педраса из Пуэрто-Рико. Объединительный поединок пройдет в Madison Square Garden и это будет уже третий бой Ломаченко в Нью-Йорке.

Напомним, что 12 мая Ломаченко в США дебютировал в легком весе, отобрав титул WBA у венесуэльца Хорхе Линареса. Тот бой закончился досрочно - Василий отправил соперника в нокаут в десятом раунде. Вскоре после поединка Ломаченко перенес операцию на плече, что повлияло на его дальнейшие планы. Вместо планировавшегося объединительного матча с мексиканским ветераном Раймундо Бельтраном украинец был вынужден пройти процесс реабилитации.

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