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Поветкин - о предстоящем бое против Джошуа

Александр Поветкин
15:43 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Александр Поветкин утверждает, что после поединка против Кличко стал сильнее.

Российский супертяж Александр Поветкин (34-1, 24 КО) сравнил предстоящий бой против Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) со своим поединком с Владимиром Кличко:

«Определенно, Джошуа – более тяжелая задача, чем Владимир Кличко. После поражения от Кличко прошло уже достаточно много времени и уверяю, я стал сильнее, мудрее, умнее, поэтому поединок против Энтони я буду рассматривать совершенно по-другому, более профессиональнее».

Напомним, бой с Кличко стал источником для Джошуа в подготовке к Поветкину. Поединок состоится 22 сентября на стадионе «Уэмбли».

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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