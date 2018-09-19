Сауль Альварес лишен одного из титулов чемпиона мира

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканец Сауль "Канело" Альварес лишен титула Международной боксерской организации (IBO).

После боя с Головкиным выяснилось, что Альварес не согласился заплатить IBO санкционный взнос перед встречей с Головкиным. Это означает, что титул организации теперь стал вакантным.

IBO основана в 1988 году и считается пятой по значимости организацией в профи-боксе. Сейчас из известных боксеров титулом IBO владеет лишь британский супертяж Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), у которого также есть пояса WBA (Super), WBO и IBF.