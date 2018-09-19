Джейкобс показал, как готовится к бою с Деревянченко

Американский боксер Дэниель Джейкобс показал, как он готовится в Сан-Карлосе, штат Калифорния к чемпионскому бою в среднем весе за титул IBF против украинца Сергея Деревянченко.

Джейкобс тренируется у своего тренера Андре Розье с соотечественниками Деметриусом Андраде и Девином Хани.

В данный момент боксер работает над обще-физической подготовкой и признается, что не дождется начала спаррингов.

Поединок Джейкобс - Деревянченко состоится 27 октября в Нью-Йорке.