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Пакьяо на этой неделе объявит следующего соперника

Мэнни Пакьяо
15:27 Сегодня Телеграф
allboxing.ru

Новости спорта: Мэнни Пакьяо в ближайшее время определится со следующим соперником.

Чемпион мира в восьми весовых категориях и действующий обладатель титула WBA regular в полусреднем весе, филиппинец Мэнни Пакьяо объявил, что на этой неделе он назовет имя своего следующего соперника и дату следующего боя. Недавно Пакьяо встретился с Флойдом Мейвезером-младшим, и они поговорили о возможном матче-реванше, кроме Мейвезера филиппинец назвал в числе возможных соперников британца Амира Хана, чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриэна Бронера.

Мы завершим подготовку боя на этой неделе, будет это Мейвезер или еще кто либо, объявим дату и место боя, — цитирует Пакьяо Sky Sports. — Есть также Амир Хан, Теренс Кроуфорд и Эдриэн Бронер. Мы столкнулись с Мейвезером в Японии, и реакция фанатов была большой. Возможно, мы можем провести бой в Японии.

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Новости спорта, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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