Пакьяо на этой неделе объявит следующего соперника

Чемпион мира в восьми весовых категориях и действующий обладатель титула WBA regular в полусреднем весе, филиппинец Мэнни Пакьяо объявил, что на этой неделе он назовет имя своего следующего соперника и дату следующего боя. Недавно Пакьяо встретился с Флойдом Мейвезером-младшим, и они поговорили о возможном матче-реванше, кроме Мейвезера филиппинец назвал в числе возможных соперников британца Амира Хана, чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриэна Бронера.

Мы завершим подготовку боя на этой неделе, будет это Мейвезер или еще кто либо, объявим дату и место боя, — цитирует Пакьяо Sky Sports. — Есть также Амир Хан, Теренс Кроуфорд и Эдриэн Бронер. Мы столкнулись с Мейвезером в Японии, и реакция фанатов была большой. Возможно, мы можем провести бой в Японии.