Гвоздик прокомментировал начало сотрудничества с Тедди Атласом

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик в интервью Luckypunch.net рассказал о начале работы под руководством известного американского специалиста Тедди Атласа

"Решение о работе с Атласом – это мое решение, а Эгис Климас предоставил возможность это сделать.

Атлас - опытный тренер, который внимателен к мелочам, я считаю это то, что мне нужно.

Составили ли план подготовки с тренером к бою против Стивенсона? Сейчас у меня есть предварительное задание перед началом тренировочного лагеря, а когда приедет Тедди, тогда уже и расставим акценты", - рассказал Гвоздик.