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"Сушит бой": Ломаченко о своем следующем сопернике

Василий Ломаченко
17:11 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко рассказал, кого хотел больше увидеть в соперниках на свой следующий бой.

“В поединке между Бельтраном и Педрасой я никому не отдавал предпочтение. Понимал, что шансы примерно 50 на 50. Где-то больше склонялся к победе Педрасы, но понимал, что Раймундо мог в один миг все перевернуть.

Лично для меня бой с Бельтраном был бы интереснее. Это боксер, который идет и хочет боксировать, хочет драться, показывать настоящий бокс. С такими боксерами интереснее боксировать, с такими боксерами ты можешь себя раскрыть показать.

Педраса - это такой спортсмен, который сушит бой. Дэвис с ним разобрался без проблем, поэтому я сомневаюсь, что он мне какие-то большие трудности составит. Но, в любом случае, я буду готовиться к нему как к чемпионскому бою”,- рассказал Ломаченко на своем YouTube канале.

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