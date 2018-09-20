Майки Гарсия определился со следующим соперником

Чемпион WBC и IBF в легком весе Майки Гарсия (39-0, 30 КО) проведет следующий бой против Ричарда Комми (27-2, 24 КО).

IBF назначила на 25 сентября торги на право организации поединка. Таким образом, бой может пройти ближе к концу 2018-го года.

Отметим, что сам Гарсия хотел провести поединок с Эрролом Спенсом. Похоже, это противостояние может отложиться надолго, ведь в случае победы Ломаченко над Хосе Педрасой, промоутер украинца – Боб Арум пообещал организовать бой Ломаченко - Гарсия, по итогам которого мы узнаем имя абсолютного чемпиона мира в легком весе.