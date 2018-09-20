Экс-чемпион мира откроет первую академию бокса в Украине
Новости спорта: Торжественное открытие Академии бокса состоится в субботу 22 сентября.
Бывший чемпион мира по версии WBA Андрей Котельник откроет первую в Украине академию бокса. Об этом сообщает Xsport со ссылкой на пресс-службу отделения НОК Украины Львовской области.
Академия будет расположена во Львове на базе училища физической культуры и боксерской школы Котельника.
Торжественное открытие состоится в субботу 22 сентября.
Напомним, что в ноябре прошлого года во Львове прошел Чемпионат Украины на призы Котельника. Наибольшее количество медалей смогли добыть именно местные боксеры.