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Экс-чемпион мира откроет первую академию бокса в Украине

Андрей Котельник
23:51 Чт, 20 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Facebook

Новости спорта: Торжественное открытие Академии бокса состоится в субботу 22 сентября.

Бывший чемпион мира по версии WBA Андрей Котельник откроет первую в Украине академию бокса. Об этом сообщает Xsport со ссылкой на пресс-службу отделения НОК Украины Львовской области.

Академия будет расположена во Львове на базе училища физической культуры и боксерской школы Котельника.

Торжественное открытие состоится в субботу 22 сентября.

Напомним, что в ноябре прошлого года во Львове прошел Чемпионат Украины на призы Котельника. Наибольшее количество медалей смогли добыть именно местные боксеры.

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Новости спорта, Академия бокса, Андрей Котельник, Бокс, Новости бокса.
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