Экс-чемпион мира откроет первую академию бокса в Украине

Бывший чемпион мира по версии WBA Андрей Котельник откроет первую в Украине академию бокса. Об этом сообщает Xsport со ссылкой на пресс-службу отделения НОК Украины Львовской области.

Академия будет расположена во Львове на базе училища физической культуры и боксерской школы Котельника.

Торжественное открытие состоится в субботу 22 сентября.

Напомним, что в ноябре прошлого года во Львове прошел Чемпионат Украины на призы Котельника. Наибольшее количество медалей смогли добыть именно местные боксеры.