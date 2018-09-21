Стивенсон - Гвоздик - главный бой вечера бокса в Квебеке

Промоутер Ивон Мишель подтвердил, что чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) проведет 10-ю защиту титула против украинца Александра Гвоздика (15-0, 12 КО), сообщает Xsport со ссылкой на BoxingScene.

Бой пройдет 1 декабря в Квебеке и будет главным событием боксерского вечера.

Также состоятся еще четыре поединка в андеркарте. Точно выступят Оскар Ривас (24-0, 17 КО), Микаэль Зевски (31-1, 22 КО) и Себастьен Бушар (16-1, 6 КО). Также свой поединок проведет Мари Ив Дикайр (13-0, 0 КО)

К бою со Стивенсоном украинца будет готовить известный тренер Тедди Атлас.