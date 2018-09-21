Джошуа - Поветкин: результаты взвешивания (Видео)

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин и его соперник по предстоящему 22 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли» поединку чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа прошли официальное взвешивание накануне боя.

По результатам официальной церемонии россиянин оказался на 11,1 кг легче британца: Поветкин показал вес 100,7 кг, а Джошуа потянул на 111,8 кг. На кону в главном событии масштабного вечера бокса 22 сентября в противостоянии Александра и Энтони будут стоять сразу три из четырёх основных поясов современного бокса.