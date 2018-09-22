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Ломаченко - Педраса: стала известна причина переноса боя

Василий Ломаченко
08:37 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Поединок Василий Ломаченко - Хосе Педраса хотят сделать более рейтинговым.

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко Боб Аурум объяснил, почему бой украинца против Хосе Педрасы перенесли с 1 на 8 декабря.

По словам Арума, 8 декабря телевизионные рейтинги поединка будут выше, чем 1-го.

"8-го декабря на ESPN вручают трофей Хайсмана (награда в футболе колледжей - прим.ред.). Мы хотим провести бой именно в Нью-Йорке после вручения Хайсмана, который дает высокие рейтинги. Это очень популярная церемония.

"Бой Ломаченко планировался на 1-е декабря, но мы решили, что лучше провести поединок 8-го", - цитирует Арума BoxingScene.

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Новости спорта, Боб Арум, Бокс, Василий Ломаченко, Василий Ломаченко - Хосе Педраса, Новости бокса, Хосе Педраса.
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