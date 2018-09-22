Ломаченко - Педраса: стала известна причина переноса боя

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко Боб Аурум объяснил, почему бой украинца против Хосе Педрасы перенесли с 1 на 8 декабря.

По словам Арума, 8 декабря телевизионные рейтинги поединка будут выше, чем 1-го.

"8-го декабря на ESPN вручают трофей Хайсмана (награда в футболе колледжей - прим.ред.). Мы хотим провести бой именно в Нью-Йорке после вручения Хайсмана, который дает высокие рейтинги. Это очень популярная церемония.

"Бой Ломаченко планировался на 1-е декабря, но мы решили, что лучше провести поединок 8-го", - цитирует Арума BoxingScene.