Ломаченко улетит в США после боя Джошуа - Поветкин

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 KO) на пресс-конференции в Киеве рассказал, когда отправится в США на подготовку к объединительному бою против Хосе Педрасы (25-1, 12 KO).

По словам боксера, в свой тренировочный лагерь в Окснарде, Калифорния, он вылетит из Лондона сразу после посещения боя Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) - Александр Поветкин (34-1, 24 КО), сообщает luckypunch.

Поединок против Педрасы, напомним, намечен на 8 декабря.