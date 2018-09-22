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Гвоздик - Стивенсон: где и когда состоится чемпионский бой

Александр Гвоздик
13:29 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Гвоздика

Новости спорта: Украинец Александр Гвоздик получил шанс стать чемпионом мира по боксу.

Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил дату и место поединка между чемпионом мира в полутяжелом весе канадцем Адонисом Стивенсоном и "временным" чемпионом украинцем Александром Гвоздиком.

Поединок состоится в Квебеке (Канада) 1 декабря 2018 года. Для Стивенсона этот бой станет десятой защитой чемпионского пояса.

Напомним, перед поединком с Адонисом Стивенсоном Александр Гвоздик сменил тренера.

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