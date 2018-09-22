Гвоздик - Стивенсон: где и когда состоится чемпионский бой
Новости спорта: Украинец Александр Гвоздик получил шанс стать чемпионом мира по боксу.
Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил дату и место поединка между чемпионом мира в полутяжелом весе канадцем Адонисом Стивенсоном и "временным" чемпионом украинцем Александром Гвоздиком.
Поединок состоится в Квебеке (Канада) 1 декабря 2018 года. Для Стивенсона этот бой станет десятой защитой чемпионского пояса.
Напомним, перед поединком с Адонисом Стивенсоном Александр Гвоздик сменил тренера.